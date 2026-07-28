Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Wolfenbüttel vom 28.07.2026

Wolfenbüttel (ots)

Hinweis zu versuchten Diebstählen aus PKW

Wolfenbüttel, Ostlandsiedlung, Montag, 27.07.2026 gegen 02:00 Uhr

Durch mehrere Anwohner wurden Hinweise auf eine auffällige Person gegeben. Die männliche Person habe in der Nacht in die PKW hineingeschaut und am Griff probiert diese zu öffnen. Zu einem Diebstahl aus den Fahrzeugen sei es bisher nicht gekommen.

Die Person trug einen schwarzen Adidas Pullover, eine Jogginghose, sowie weiße Socken.

Warnhinweise der Polizei:

- Achten Sie darauf, dass ihr Fahrzeug immer verschlossen abgestellt wird - Lagern sie keine Wertgegenstände in ihrem PKW - Melden sie verdächtige Vorkommnisse unverzüglich der Polizei

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