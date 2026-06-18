Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Gersten - Scheune in Brand geraten

Gersten (ots)

Am Mittwochnachmittag ist es auf einem landwirtschaftlichen Anwesen an der Droper Straße in Gersten zu einem Brand gekommen. Nach bisherigen Erkenntnissen geriet gegen 16:05 Uhr eine freistehende Scheune vermutlich aufgrund eines technischen Defekts in Brand. Verletzt wurde niemand. Durch das Feuer entstand am Gebäude ein Schaden von etwa 10.000 Euro. Die Freiwilligen Feuerwehren aus Gersten, Langen und Bawinkel waren mit insgesamt rund 60 Einsatzkräften vor Ort und konnten den Brand löschen. Die Ermittlungen zur genauen Brandursache dauern an.

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