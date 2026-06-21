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Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Verkehrsunfallflucht am 19.06.2026 in Kelberg

Kelberg (ots)

Am Freitag, den 19.06.2026, zwischen 09:30 Uhr und 14:20 Uhr kam es in Kelberg, in der Mayener Straße gegenüber der Hubertus Apotheke zu einer Verkehrsunfallflucht.

Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer verursachte beim Ein- oder Ausparken auf dem Parkplatz des Plotter Marktes, gegenüber der Hubertus Apotheke einen Sachschaden an einem dort abgestellten PKW. Im Anschluss entfernte sich der Fahrzeugführer, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern, von der Unfallstelle.

Bei dem abgestellten PKW handelte es sich um einen schwarzen Renault. Bei dem Unfallverursachenden PKW dürfte es sich vermutlich um einen roten PKW handeln.

Zeugen, welche sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich an die Polizeiinspektion Daun zu wenden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Daun
Mainzer Straße 19
54550 Daun
Telefon: 06592-96260
Email: pidaun@polizei.rlp.de

Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der
Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell

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