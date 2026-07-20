Polizei Steinfurt

POL-ST: Rheine, Kabeldiebstahl

Rheine (ots)

Unbekannte Täter haben aus einem Rohbau an der Mittelstraße, zwischen Darbrookstraße und Catenhorner Straße, mehrere Kabel entwendet.

Die Täter haben sich zwischen Freitag (17.07.), 15.00 Uhr und Samstag (18.07.), 08.30 Uhr unbefugt Zugang zu dem Rohbau verschafft. Dort entwendeten sie aus mehreren Wohneinheiten eine Vielzahl von kleineren Stromkabeln. Insgesamt wurden etwa 280 Meter entwendet. Die Schadenshöhe liegt im mittleren dreistelligen Euro-Bereich.

Die Polizei sucht Zeugen, die im angegebenen Zeitraum etwas Verdächtiges beobachtet haben. Hinweise bitte an die Wache in Rheine, Telefon 05971/938-4215.

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