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Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion SZ/PE/WF vom 29.07.2026.

Salzgitter (ots)

Pkw überschlug sich nach Verkehrsunfall.

Salzgitter, Lebenstedt, Theodor-Heuss-Straße/Hüttenring, 28.07.2026, 07:10 Uhr.

Nach ersten Ermittlungen der Polizei hatte ein 24-jähriger Fahrer eines Pkw ein für ihn geltendes Rotlicht einer Signalanlage offensichtlich übersehen und ist daraufhin -bei Rotlicht- in den Kreuzungsbereich eingefahren. Hier kam es zu einer Kollision mit einem vorfahrtberechtigten Pkw eines 43-jährigen Mannes. Aufgrund des Zusammenstoßes überschlug sich das vorfahrtsberechtigte Fahrzeug. Sowohl der 43-jährige Fahrer als auch sein Mitfahrer erlitten leichtere Verletzungen.

Beide nicht mehr fahrbereiten Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Es entstand ein Schaden von ca. 25.000 Euro. Weitere Ermittlungen und Vernehmungen müssen klären, wie sich tatsächlich der Unfall zugetragen hat.

Rückfragen bitte an:

Polizei Salzgitter
Pressestelle/Öffentlichkeitsarbeit
Matthias Pintak
Telefon: 05341/1897-104
E-Mail: pressestelle@pi-sz.polizei.niedersachsen.de
http://www.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell

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