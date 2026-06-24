Polizei Homberg

POL-HR: Betrug durch falsche Bankmitarbeiter im nördlichen Schwalm-Eder-Kreis - Polizei sucht Zeugen

Homberg (ots)

Pressemeldung der Polizeidirektion Schwalm-Eder von 24.06.2026:

Edermünde / Niedenstein / Fritzlar

Folgemeldung zu https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/44149/6297790

Nachdem eine Seniorin aus Wabern-Hebel bereits am 16.06.2026 Opfer eines Betruges durch falsche Bankmitarbeiter geworden war, sind im nördlichen Schwalm-Eder-Kreis in der Zeit vom 22.06.2026 bis 24.06.2026 weitere Taten mit einer ähnlichen Vorgehensweise bekannt geworden.

Im Edermünder Ortsteil Besse wurde am 22.06.2026 gegen 11:45 Uhr eine Seniorin aus dem Sommerweg Opfer eines Betruges. Sie wurde nach bisherigen Erkenntnissen von einer weiblichen Person angerufen, die sich als Bankmitarbeiterin ausgab. Sie konnte das Vertrauen der Seniorin durch Täuschung gewinnen und diese dazu anleiten, ihre Bankkarte sowie Bargeld an einen mutmaßlichen Komplizen auszuhändigen.

Nachdem dieser sich entfernt hatte, kam es in der Folge zu einer unberechtigten Abbuchung vom Konto der Seniorin. Insgesamt ist durch die Abbuchung und die Übergabe des Bargeldes ein Schaden von 4.000,- Euro entstanden.

Eine Seniorin aus dem Niedensteiner Ortsteil Kirchberg wurde am Montag, den 22.06.2026, gegen 14:20 Uhr von einem vermeintlichen Bankmitarbeiter angerufen und zur Herausgabe ihrer Bankkarte angeleitet. Hierzu suchte ein mutmaßlicher Komplize das Haus der Seniorin in der Emstalstraße auf. An der Haustür überreichte die Seniorin diesem ihre Bankkarte.

Nach Abholung der Bankkarte kam es zu einer Geldabhebung vom Konto der Seniorin, wodurch dieser ein Schaden von 5.000,- Euro entstand.

Am gleichen Tag war es bereits gegen 13:00 Uhr im Niedensteiner Ortsteil Metze zu einer weiteren Tat gekommen. Auch hier wurde ein Senior von einem vermeintlichen Bankmitarbeiter angerufen und sollte seine Bankkarte einem Abholer aushändigen. Als der vermeintliche Komplize am Haus des Seniors in der Straße Am Tränkegarten auftauchte, erkannte dieser den augenscheinlichen Betrug und gab seine Bankkarte nicht heraus.

Am Dienstag, 23.06.2026, 19:00 wurde ein Senior aus Fritzlar Züschen von einem vermeintlichen Bankmitarbeiter angerufen. Dieser behauptete, dass es zu verschiedenen Abbuchungen vom Konto des Mannes gekommen sei. Im Verlauf des Gesprächs wurde dieser angeleitet, eine Vielzahl an Überweisungen unter Angabe eigener TAN Nummern freizugeben, um so angeblich die zuvor genannten Abbuchungen rückgängig zu machen.

Der Senior erkannte den Betrug und konnte über die Hausbank die Sperrung seines Kontos sowie die Rücknahme der Überweisungen veranlassen.

Das für Straftaten zum Nachteil älterer Menschen zuständige Kommissariat der Kasseler Kriminalpolizei hat in allen Fällen die Ermittlungen übernommen und bittet um Hinweise. Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben oder Hinweise zu den Taten geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0561-9100 zu melden.

Es wird auf Grund des neuerlichen und vermehrten Fallaufkommens dringend darauf hingewiesen, dass PIN und TAN Nummern persönliche Daten sind und als digitaler Schlüssel für Geld- und Kontobewegungen dienen. Sie sind geheim und Banken, Behörden, Versicherungen oder die Polizei fordern niemals telefonisch, per E-Mail oder SMS zur Herausgabe dieser Nummern auf.

Ebenso werden diese Personen niemals persönlich an Ihre Haustür kommen und die Herausgabe Ihrer Bankkarte fordern. Lassen Sie sich außerdem nie telefonisch zur Durchführung einer Online Überweisung überreden.

Christian Leßner, PHK, Pressestelle

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