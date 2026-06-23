Polizei Homberg

POL-HR: Hakenkreuze und beleidigender Schriftzug - Polizei bittet um Hinweise

Homberg (ots)

Pressemitteilung der Polizeidirektion Schwalm-Eder vom 23.06.2026:

Melsungen

Am Montag, 22.06.2026, erhielt die Polizei Kenntnis von mehreren Hakenkreuzen sowie Schriftzügen mit beleidigendem Inhalt, welche am Fuldaufer in der Straße Am Sand entdeckt worden waren.

Unbekannte Täter hatten am dortigen Spielplatz auf mehreren Sitzgelegenheiten insgesamt sieben Hakenkreuzen (15 Zentimeter x 15 Zentimeter) und vier Schriftzüge aufgebracht und sich anschließend vom Tatort entfernt.

Die Kriminalinspektion Staatsschutz in Kassel hat die Ermittlungen wegen des Verdachts des Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger und terroristischer Organisationen aufgenommen und bittet um Hinweise.

Zeugen, die verdächtige Personen oder Beobachtungen im genannten Bereich gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0561-9100 zu melden.

Christian Leßner, PHK, Pressestelle

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