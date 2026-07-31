Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion SZ/PE/WF vom 31.07.2026.

Landkreis Wolfenbüttel, Wendessen (ots)

Verkehrsunfall unter Beteiligung eines Funkstreifenwagens der Polizei forderte eine schwer verletzte Person und Sachschaden in fünfstelliger Höhe.

Landkreis Wolfenbüttel, Wendessen, Ahlumer Straße/Leipziger Straße, 30.07.2026, 15:45 Uhr.

Die bisherigen Ermittlungen der Polizei haben ergeben, dass ein Funkstreifenwagen der Polizei unter Nutzung von Sonder- und Wegerechten in einen Kreuzungsbereich einfuhr. Zeitgleich habe ein Motorradfahrer den Kreuzungsbereich befahren. Hier kam es zu einer Kollision beider Fahrzeuge. Der Motorradfahrer kam zu Fall und erlitt schwere Verletzungen. Er muss derzeit in einem Krankenhaus ärztlich behandelt werden. Beide beteiligten Polizeibeamten standen nach dem Unfall unter Schock und mussten ebenfalls in ein Krankenhaus gebracht werden. Der entstandene Schaden beläuft sich auf eine mindestens fünfstellige Summe.

Der unmittelbare Kreuzungsbereich musste für die Dauer der Unfallaufnahme gesperrt werden.

Die Unfallaufnahme erfolgte durch Mitarbeitende der Polizei Salzgitter-Lebenstedt, des Verkehrsunfalldienstes der Polizeidirektion Braunschweig sowie des Polizeikommissariats BAB.

Ein Abschleppunternehmen übernahm den Abtransport beider beschädigter Fahrzeuge.

Zwecks Klärung der Unfallursache laufen die weiteren polizeilichen Ermittlungen.

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