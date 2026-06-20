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Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Niederprüm - Auffahrunfall mit Roller

Prüm (ots)

Gegen 11.30 Uhr fuhr in Niederprüm ein Rollerfahrer auf ein vor ihm abbiegendes Fahrzeug auf. Es kam zur Kollision zwischen beiden Verkehrsteilnehmern, wobei der Rollerfahrer leicht verletzt wurde und nach Behandlung mittels RTW ins Krankenhaus Prüm verbracht werden musste.

Für die Zeit der Unfallaufnahme kam es zu Verkehrsbehinderungen in Niederprüm.

Rückfragen bitte an:

Polizei Prüm

Telefon: 06551-9420
https://s.rlp.de/PDWittlich

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell

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