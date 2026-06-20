Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Diebstähle im Freibad

Wittlich (ots)

Am 19.06.2026 gegen 17:20 Uhr entwendete ein bisher unbekannter Täter einen schwarzen Adidas-Rucksack, welcher für einen kurzen Moment unbeaufsichtigt auf der Liegewiese im Freibad in Wittlich lag. Der Sachverhalt wurde durch die Beamtinnen und Beamten der Polizeiinspektion Wittlich aufgenommen und Spuren gesichert.

Am 19.06.2026 zwischen 13:00 Uhr und 18:30 Uhr entwendete ein bisher unbekannter Täter einen vor dem Eingang des Schwimmbads abgestellten E-Scooter. Der Sachverhalt wurde durch die Beamtinnen und Beamten der Polizeiinspektion Wittlich aufgenommen und Spuren gesichert.

Jegliche weiteren Hinweise zur Tat oder den möglichen Tätern werden an die Polizeiinspektion Wittlich unter 06571 9260 oder unter piwittlich@polizei.rlp.de erbeten.

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