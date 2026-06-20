Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Verkehrsunfall mit Flucht

Wittlich (ots)

Am 18.06.2026 gegen 10:17 Uhr befuhr ein bisher unbekannter Fahrzeugführer die Landstraße 141 vom Kreisverkehr am Gartenland Schmitt in Richtung Innenstadt.

Hier kam er aus bisher unbekannten Gründen auf die Gegenfahrbahn, so dass ein entgegenkommender Fahrzeugführer mit seinem Personenkraftwagen seinerseits nach rechts ausweichen musste. Dieser kollidierte mit der Leitplanke, konnte eine Kollision mit dem unfallverursachenden Fahrzeug aber nicht mehr gänzlich verhindern.

Als beide Fahrzeuge zum Stillstand gekommen waren, flüchtete der Fahrzeugführer des unfallverursachenden Fahrzeugs plötzlich fußläufig in das Waldstück "Uhling".

Sofortige Fahndungsmaßnahmen nach dem flüchtenden Fahrzeugführer verliefen zunächst negativ.

Der Unfall wurde durch die Beamten und Beamtinnen der Polizeiinspektion Wittlich aufgenommen und Spuren gesichert.

Jegliche weiteren Hinweise zur Tat oder den möglichen Tätern werden an die Polizeiinspektion Wittlich unter 06571 9260 oder unter piwittlich@polizei.rlp.de erbeten.

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