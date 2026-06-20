Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Einbruch in Kloster Gaststätte

Großlittgen (ots)

Im Zeitraum 16.06.2026, 18:00 Uhr bis 17.06.2026, 19:00 Uhr begaben sich bisher unbekannte Täter zur Kloster Gaststätte in der Abteistraße in Großlittgen, wo sie versuchten, durch Aufhebeln der Haupteingangstüre in das Anwesen einzudringen.

Dies scheiterte aufgrund der Sicherung der Türe, so dass die Täter letztlich von ihrem Vorhaben abließen.

Der Sachverhalt wurde durch die Beamtinnen und Beamten der Polizeiinspektion Wittlich aufgenommen und Spuren gesichert.

Jegliche weiteren Hinweise zur Tat oder den möglichen Tätern werden an die Polizeiinspektion Wittlich unter 06571 9260 oder unter piwittlich@polizei.rlp.de erbeten.

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