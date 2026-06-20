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Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Parkplatz fitZone
Benutzer Einkaufswagen und Zeugen gesucht

Niederprüm (ots)

Am 17.06.2026, gegen 14:00 Uhr, rollte ein Einkaufswagen des Centershops den Parkplatz des Fitnessstudios fitZone bis auf die Straße hinunter. Dabei kollidierte der Einkaufswagen mit einem parkendem PKW, an dem Sachschaden an der linken hinteren Bremsbeleuchtung entstanden ist.

Der Benutzer des Einkaufswagens konnte bislang nicht ermittelt werden. Den Schilderungen der Zeugen und den örtlichen Gegebenheiten zufolge, hat der Benutzer des Einkaufswagens den verursachten Schaden vermutlich nicht wahrgenommen.

Um für den entstandenen Schaden am PKW aufzukommen, werden der Benutzer des Einkaufswagens, sowie weitere Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben, gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Prüm unter 06551-9420 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Prüm
Tiergartenstraße 82
54595 Prüm
Telefon: 06551-9420
Email: pipruem@polizei.rlp.de

Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der
Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell

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