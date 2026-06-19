Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: tödlicher Verkehrsunfall

Echternacherbrück (ots)

Am heutigen Freitagnachmittag kam es gegen 16:30 Uhr zu einem tödlichen Verkehrsunfall bei Echternacherbrück. Die beteiligten Fahrzeuge befuhren die L1 aus Fahrtrichtung Bollendorf kommend, in Fahrtrichtung Echternacherbrück. Ein 21-jähriger Motorradfahrer kollidierte hierbei kurz hinter der Abfahrt Ferschweiler mit einem in gleicher Richtung fahrenden PKW. Der Motorradfahrer verstarb noch an der Unfallstelle. Die Fahrerin des PKW erlitt einen Schock. Seitens der Staatsanwaltschaft Trier wurde die Erstellung eines Verkehrsunfallgutachtens in Auftrag gegeben. Aufgrund der laufenden Ermittlungen können noch keine weiteren Details zur Unfallursache genannt werden. Die L1 ist aktuell noch vollgesperrt und wird gegen spätestens 19:30 Uhr wieder für den Verkehr freigegeben. Im Einsatz befanden sich ein Notarzt, mehrere RTW, die umliegenden Feuerwehren, die Straßenmeisterei Irrel, die psychosoziale Notfallnachsorge des DRK sowie zwei Streifenwagenbesatzungen der Polizeiinspektion Bitburg. Direkte Augenzeugen des Verkehrsunfalls werden gebeten, sich unter der 06561-96850 mit der Polizeiinspektion Bitburg in Verbindung zu setzen.

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