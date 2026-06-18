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POL-PDWIL: Verkehrssicherheitstag der Polizei Wittlich - Fit auf dem (E)-Bike am 05.07.2026

POL-PDWIL: Verkehrssicherheitstag der Polizei Wittlich - Fit auf dem (E)-Bike am 05.07.2026
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Wittlich (ots)

Am 05.07.2026 zwischen 14:00 Uhr und 18:00 Uhr lädt die Polizeiinspektion Wittlich interessierte Bürgerinnen und Bürger im Alter 65+ zum Thema "sicheres Radfahren" in das WILàvie in Wittlich ein. Es erwartet Sie ein spannender Vortrag, bei dem unsere Beraterinnen und Berater auch gerne auf Ihre Fragen eingehen, sowie die Möglichkeit an einem Radfahrparcours vor dem EVENTUM teilzunehmen, bei welchem Sie praktische Tipps und Tricks von den Expertinnen und Experten vor Ort erhalten. Neben Polizeibeamtinnen und Polizeibeamten unserer Dienststelle, welche Ihnen an diesem Tag mit Rat und Tat zur Seite stehen, unterstützt die Verkehrswacht Vulkaneifel e.V. die Veranstaltung. Hier erwarten Sie technisch versierte Hinweise sowie fachkundige Ratschläge zum Umgang mit den Rädern. Die Teilnahme ist kostenlos, wir freuen uns auf Ihre Teilnahme.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Wittlich
Schlossstraße 28
54516 Wittlich
Telefon: 06571-926-0
piwittlich@polizei.rlp.de

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell

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