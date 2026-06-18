Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Wittlich - Zwei Fahrraddiebstähle im Stadtgebiet

Wittlich (ots)

Am 17.06.2026 kam es im Stadtgebiet von Wittlich zu zwei Diebstählen von Fahrrädern. Zwischen 07:30 Uhr und 16:00 Uhr entwendeten unbekannte Täter ein an der Georg-Meistermann Grundschule abgestelltes blau-schwarzes Kinderfahrrad. Zwischen 11:00 Uhr und 16:00 Uhr entwendeten unbekannte Täter ein in der Gottlieb-Daimler-Straße abgestelltes E-Bike.

Die Beamtinnen und Beamten der Polizeiinspektion Wittlich nahmen die Ermittlungen auf.

Hinweise zur Tat oder den möglichen Tätern nimmt die Polizeiinspektion Wittlich unter 06571 9260 oder unter piwittlich@polizei.rlp.de entgegen.

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