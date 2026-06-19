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Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Verfolgungsfahrt mit Motorrad in Schönecken

Schönecken (ots)

Am Donnerstag, den 18.06.2026, kam es gegen 17:30 Uhr in der Ortslage Schönecken zu einer Verfolgungsfahrt mit einem Motorrad. Nach derzeitigem Ermittlungsstand handelte es sich bei dem Fahrzeug vermutlich um eine KTM EXC in Supermoto-Ausführung. Das Motorrad führte kein amtliches Kennzeichen. Bei dem Fahrer handelte es sich augenscheinlich um eine männliche Person. Die Verfolgungsfahrt führte von der Teichstraße, über den Mühlenweg und die Dingdorfer Straße, bis in einen angrenzenden Wirtschaftsweg. Dort setzte der Fahrer seine Flucht über ein Wiesengrundstück fort und konnte sich schließlich der polizeilichen Kontrolle entziehen. Die Polizeiinspektion Prüm bittet Zeugen, die sachdienliche Angaben zum Sachverhalt, zum Fahrzeug oder zum Fahrer machen können, sich unter der 06551-9420 oder pipruem@polizei.rlp.de zu melden.

Rückfragen bitte an:

Mit freundlichen Grüßen

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POLIZEIINSPEKTION Prüm
Tiergartenstraße 82
54595 Prüm
www.polizei.rlp.de

Ansprechpartner
PHK Illies

Telefon 06551 942-0
Telefax 06551 942-50
pipruem.dgl@polizei.rlp.de
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Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell

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