PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Paderborn mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Paderborn

POL-PB: Orden auf Schützenfest gestohlen - Zeugen gesucht

Delbrück (ots)

(md) Unbekannte stahlen beim Schützenfest in Delbrück bereits am Wochenende, am Sonntag, 14. Mai, Orden von mindestens Uniformjacken. Die Polizei sucht Zeugen.

Einem 45 alten Mann fiel der Diebstahl gegen 23.00 Uhr auf, nachdem er seine Jacke ab 17.00 Uhr in einem frei zugänglichen Bereich des festes über eine Stuhllehne gehangen hatte.

Zu einem weiteren Fall kam es gegen 0.45 Uhr. Ein 29 Jahre alter Schütze vermisste, als er gehen wollte, seine Mütze. Diese trug einer von zwei Unbekannten, die er beim Verlassen des Geländes traf. Als er die Herausgabe der Mütze forderte, versuchte einer der beiden, ihm sein Smartphone aus der Tasche zu ziehen. Der junge Mann nahm seine Mütze an sich, als dann einer der beiden unbekannten Männer die Orden von seiner Jacke riss. Beide Täter flohen.

Der Täter, welcher das Smartphone stehlen wollte, wird als 20 bis 25 Jahre alt, ungefähr 1,70 Meter groß, mit kurzem lockigen Haar und europäisch aussehend beschrieben. Er trug Jeans. Den zweiten Täter, der den Orden abgerissen hatte, war 18 bis 25 Jahre alt, zwischen 1,70 Meter und 1,80m groß und entsprach dem südländischer Phänotyp.

Sachdienliche Hinweise zu den Personen oder sonstige auffällige Beobachtungen nimmt die Polizei unter der Rufnummer 05251 306-0 entgegen.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Paderborn
- Presse- und Öffentlichkeitsarbeit -
Telefon: 05251 306-1313
E-Mail: pressestelle.paderborn@polizei.nrw.de

Außerhalb der Bürozeiten:

Leitstelle Polizei Paderborn
Telefon: 05251 306-1222

Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Paderborn mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Paderborn
Weitere Meldungen: Polizei Paderborn
Alle Meldungen Alle
  • 18.06.2026 – 08:45

    POL-PB: Falsche Handwerker machen Beute

    Paderborn (ots) - (md) Am Dienstag, 16. Mai gegen 14.30 Uhr erbeutete ein Unbekannter mit der Betrugsmasche "Falscher Handwerker" von einer 77 Jahre alten Frau in Paderborn einen hohen Geldbetrag. Die Bewohnerin einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses an der Hochstiftstraße öffnete am Nachmittag auf Klingeln einem angeblichen Handwerker, der behauptetet, in der Wohnung über ihr eine Wasserleitung angebohrt worden, er ...

    mehr
  • 18.06.2026 – 08:44

    POL-PB: Zeugen zu Einbrüchen in Einfamilienhäuser gesucht

    Paderborn (ots) - (md) Unbekannte brauchen am Mittwoch, 17. Juni, zwischen 8.00 Uhr und 13.30 Uhr in zwei Einfamilienhäuser am Königsbuscher Weg und in der Hedwigstraße in Paderborn ein und flohen in unbekannte Richtung. Die Polizei sucht Zeugen. Der 77 Jahre alte Bewohner hatte das Haus am Königsbuscher Weg am Vormittag gegen 10.00 Uhr verlassen und stellte bei seiner Rückkehr ein offenes Küchenfenster fest und ...

    mehr
  • 17.06.2026 – 13:50

    POL-PB: Korrekturmeldung zu: Verkehrsunfall mit drei verletzten Personen, eine davon schwer

    Paderborn (ots) - Bei dem geschilderten Sachverhalt kam es beim Alter des Opel-Fahrers und den Verletzungsgraden der Beteiligten zu Korrekturen. Wir bitten, den Fehler zu entschuldigen. Verkehrsunfall mit zwei verletzten Personen (md) Am Dienstag, 16. Mai kam es gegen 15.15 Uhr an der Kreuzung Borchener Straße und Roener Weg in Paderborn zu einem Zusammenstoß von ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren