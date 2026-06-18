Polizei Paderborn

POL-PB: Orden auf Schützenfest gestohlen - Zeugen gesucht

Delbrück (ots)

(md) Unbekannte stahlen beim Schützenfest in Delbrück bereits am Wochenende, am Sonntag, 14. Mai, Orden von mindestens Uniformjacken. Die Polizei sucht Zeugen.

Einem 45 alten Mann fiel der Diebstahl gegen 23.00 Uhr auf, nachdem er seine Jacke ab 17.00 Uhr in einem frei zugänglichen Bereich des festes über eine Stuhllehne gehangen hatte.

Zu einem weiteren Fall kam es gegen 0.45 Uhr. Ein 29 Jahre alter Schütze vermisste, als er gehen wollte, seine Mütze. Diese trug einer von zwei Unbekannten, die er beim Verlassen des Geländes traf. Als er die Herausgabe der Mütze forderte, versuchte einer der beiden, ihm sein Smartphone aus der Tasche zu ziehen. Der junge Mann nahm seine Mütze an sich, als dann einer der beiden unbekannten Männer die Orden von seiner Jacke riss. Beide Täter flohen.

Der Täter, welcher das Smartphone stehlen wollte, wird als 20 bis 25 Jahre alt, ungefähr 1,70 Meter groß, mit kurzem lockigen Haar und europäisch aussehend beschrieben. Er trug Jeans. Den zweiten Täter, der den Orden abgerissen hatte, war 18 bis 25 Jahre alt, zwischen 1,70 Meter und 1,80m groß und entsprach dem südländischer Phänotyp.

Sachdienliche Hinweise zu den Personen oder sonstige auffällige Beobachtungen nimmt die Polizei unter der Rufnummer 05251 306-0 entgegen.

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