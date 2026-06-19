Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Trafobrand sorgt für größeren Stromausfall

Speicher (ots)

Am heutigen Nachmittag wurde ein brennender Trafokasten in Speicher festgestellt, welcher einen größeren Stromausfall zur Folge hatte. Betroffen waren insbesondere die Ortslagen Speicher und Preist. Nach ersten Ermittlungen der Polizeiinspektion Bitburg dürfte ein Kurzschluss innerhalb des Geräts ursächlich für den darauffolgenden Brand sein. Hinweise auf Fremdeinwirkung liegen nicht vor. Durch Westnetz wurde ein Ersatzgenerator in Betrieb genommen, um die Stromversorgung wieder herzustellen.

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell