PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Wittlich mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Trafobrand sorgt für größeren Stromausfall

Speicher (ots)

Am heutigen Nachmittag wurde ein brennender Trafokasten in Speicher festgestellt, welcher einen größeren Stromausfall zur Folge hatte. Betroffen waren insbesondere die Ortslagen Speicher und Preist. Nach ersten Ermittlungen der Polizeiinspektion Bitburg dürfte ein Kurzschluss innerhalb des Geräts ursächlich für den darauffolgenden Brand sein. Hinweise auf Fremdeinwirkung liegen nicht vor. Durch Westnetz wurde ein Ersatzgenerator in Betrieb genommen, um die Stromversorgung wieder herzustellen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Bitburg
Telefon: 06561/9685-0
pibitburg@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pd.wittlich/pi.bitburg

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Wittlich mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Wittlich
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Wittlich
Alle Meldungen Alle
  • 19.06.2026 – 18:44

    POL-PDWIL: tödlicher Verkehrsunfall

    Echternacherbrück (ots) - Am heutigen Freitagnachmittag kam es gegen 16:30 Uhr zu einem tödlichen Verkehrsunfall bei Echternacherbrück. Die beteiligten Fahrzeuge befuhren die L1 aus Fahrtrichtung Bollendorf kommend, in Fahrtrichtung Echternacherbrück. Ein 21-jähriger Motorradfahrer kollidierte hierbei kurz hinter der Abfahrt Ferschweiler mit einem in gleicher Richtung fahrenden PKW. Der Motorradfahrer verstarb noch ...

    mehr
  • 19.06.2026 – 02:37

    POL-PDWIL: Verfolgungsfahrt mit Motorrad in Schönecken

    Schönecken (ots) - Am Donnerstag, den 18.06.2026, kam es gegen 17:30 Uhr in der Ortslage Schönecken zu einer Verfolgungsfahrt mit einem Motorrad. Nach derzeitigem Ermittlungsstand handelte es sich bei dem Fahrzeug vermutlich um eine KTM EXC in Supermoto-Ausführung. Das Motorrad führte kein amtliches Kennzeichen. Bei dem Fahrer handelte es sich augenscheinlich um eine männliche Person. Die Verfolgungsfahrt führte von ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren