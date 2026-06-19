Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Flächenbrand

Wolsfeld (ots)

Am heutigen Freitagmittag gingen bei der Rettungsleitstelle in Trier mehrere Meldungen über einen Flächenbrand bei Wolsfeld ein. Vor Ort wurde festgestellt, dass eine Wiesenfläche von ca. einem Hektar Größe in Brand geraten war. Das Feuer konnte durch die eingesetzten Kräfte der umliegenden Feuerwehren gelöscht werden. Ein Übergreifen des Feuers auf die umliegende Vegetation konnte verhindert werden. Ursächlich für den Brandausbruch dürfte ein unsachgemäßer Umgang mit Glut gewesen sein. Der Eigentümer der Wiese wurde mit Verdacht auf eine Rauchgasintoxikation in ein umliegendes Krankenhaus verbracht.

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