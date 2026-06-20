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Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Diebstahl von Medikamenten

Hupperath (ots)

Im Laufe des Tages des 12.06.2026 begaben sich bisher unbekannte Täter zu einem Anwesen in der Schulstraße in Hupperath, wo sie für einen dort wohnenden Geschädigten durch den Lieferdienst der Apotheke hinterlegte Medikamente entwendeten.

Der Sachverhalt wurde durch die Beamtinnen und Beamten der Polizeiinspektion Wittlich aufgenommen und Spuren gesichert.

Jegliche weiteren Hinweise zur Tat oder den möglichen Tätern werden an die Polizeiinspektion Wittlich unter 06571 9260 oder unter piwittlich@polizei.rlp.de erbeten.

Rückfragen bitte an:

POLIZEIPRÄSIDIUM TRIER

Polizeiinspektion Wittlich
Schlossstraße 28
54516 Wittlich
Telefon 06571/9260
Telefax 06571/926150
piwittlich@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de


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Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell

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