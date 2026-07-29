Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach Verpuffung

Augsburg (ots)

Dillingen - Am Dienstag (28.07.2026) wurde die Polizei über einen Knall aus der Straße "Am Galgenberg" informiert. Gegen 21.15 Uhr teilten Anwohner einen Knall mit. Die Polizei und Feuerwehr rückten aus. Vor Ort stellte die Polizei eine Plastikflasche mit chemischem Inhalt fest, welche durch den Kontakt mit Aluminium umsetzte. Eine zweite Flasche lag unbeschädigt vor Ort. Inhalt beider Flaschen waren nach ersten Erkenntnissen handelsüblicher Rohrreiniger, Wasser und Aluminium. Es wurde keine Person verletzt. Im Rahmen einer sofort eingeleiteten Fahndung wurden mehrere Jugendliche kontrolliert und drei davon als Tatverdächtige identifiziert. Nach derzeitigen Erkenntnissen ist der Hintergrund der Tat ein bereits länger andauernder Streit zweier ukrainisch stämmiger Jugendgruppen. Die drei Tatverdächtigen sind einmal 14 und zweimal 15 Jahre alt und haben die ukrainische Staatsangehörigkeit. Die KPI Dillingen ermittelt nun wegen versuchter Sachbeschädigung, versuchter Brandstiftung und dem Herbeiführen einer Sprengstoffexplosion. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich bei der KPI Dillingen, unter der Telefonnummer 09071 / 560, zu melden.

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