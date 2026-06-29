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Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Schwerer Verkehrsunfall mit E-Scooter-Fahrer in Lemwerder +++ Polizei sucht Zeugen

Delmenhorst (ots)

Nach einem schweren Verkehrsunfall mit einem alleinbeteiligten E-Scooter-Fahrer am Samstagmorgen, 27. Juni 2026, bittet die Polizei Brake um Hinweise aus der Bevölkerung.

Gegen 08:10 Uhr wurde der Polizei Brake ein schwer verletzter Mann gemeldet, der mittig auf der Ritzenbütteler Straße in Lemwerder lag.

Nach bisherigen Erkenntnissen war der 35-Jährige zuvor mit einem E-Scooter unterwegs und verunfallte aus bislang ungeklärter Ursache.

Der Mann erlitt schwere Verletzungen und wurde nach der Erstversorgung zur weiteren medizinischen Behandlung in ein umliegendes Krankenhaus gebracht. Im Rahmen der Verkehrsunfallaufnahme ergaben sich Hinweise auf eine Alkoholisierung des 35-Jährigen. Im Krankenhaus wurde deshalb eine Blutprobe entnommen.

Gegen den Mann wurde ein Strafverfahren wegen des Verdachts der Trunkenheit im Straßenverkehr eingeleitet.

Die Polizei Brake hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen und bittet Zeuginnen und Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang oder zur vorausgegangenen Fahrt des E-Scooter-Fahrers machen können, sich unter der Telefonnummer 04401/935-0 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Ronja Weser
Polizeiinspektion Delmenhorst/Oldenburg-Land/Wesermarsch
Pressestelle
Telefon: 04221-1559104
E-Mail: pressestelle@pi-del.polizei.niedersachsen.de
Homepage: https://t.co/aQZG7qf8EJ
Social Media: https://x.com/Polizei_DEL

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell

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