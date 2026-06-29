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Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Autobahnpolizei Ahlhorn: Zwei Personen durch Verkehrsunfall auf der Autobahn 1 in Bakum leicht verletzt

Delmenhorst (ots)

Durch einen Verkehrsunfall auf der Autobahn 1 in Bakum haben am Sonntag, 28. Juni 2026, gegen 11:50 Uhr, zwei Frauen leichte Verletzungen erlitten.

Zur Unfallzeit befuhr ein 20-jähriger Bielefelder mit einem BMW die Autobahn 1 in Richtung Münster. Zwischen den Anschlussstellen Cloppenburg und Vechta reagierte er zu spät auf das verkehrsbedingte Abbremsen eines Vorausfahrenden 71-Jährigen aus Moers.

Der junge Mann prallte mit seinem BMW gegen das Heck vom SUV.

Durch die Kollision erlitten eine 18-jährige Beifahrerin im BMW und eine 31-jährige Beifahrerin im SUV leichte Verletzungen.

Beide Frauen wurden mit Rettungswagen in Krankenhäuser gefahren. An den beteiligten Fahrzeugen entstanden Schäden in Höhe von ungefähr 10.000 Euro.

Rückfragen bitte an:

Ronja Weser
Polizeiinspektion Delmenhorst/Oldenburg-Land/Wesermarsch
Pressestelle
Telefon: 04221-1559104
E-Mail: pressestelle@pi-del.polizei.niedersachsen.de
Homepage: https://t.co/aQZG7qf8EJ
Social Media: https://x.com/Polizei_DEL

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell

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