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POL-DEL: Autobahnpolizei Ahlhorn: Zwei Personen durch Verkehrsunfall auf der Autobahn 1 in Bakum leicht verletzt
Delmenhorst (ots)
Durch einen Verkehrsunfall auf der Autobahn 1 in Bakum haben am Sonntag, 28. Juni 2026, gegen 11:50 Uhr, zwei Frauen leichte Verletzungen erlitten.
Zur Unfallzeit befuhr ein 20-jähriger Bielefelder mit einem BMW die Autobahn 1 in Richtung Münster. Zwischen den Anschlussstellen Cloppenburg und Vechta reagierte er zu spät auf das verkehrsbedingte Abbremsen eines Vorausfahrenden 71-Jährigen aus Moers.
Der junge Mann prallte mit seinem BMW gegen das Heck vom SUV.
Durch die Kollision erlitten eine 18-jährige Beifahrerin im BMW und eine 31-jährige Beifahrerin im SUV leichte Verletzungen.
Beide Frauen wurden mit Rettungswagen in Krankenhäuser gefahren. An den beteiligten Fahrzeugen entstanden Schäden in Höhe von ungefähr 10.000 Euro.
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