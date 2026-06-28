Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Pressemeldungen der Polizei Wildeshausen vom 28.06.2026

Delmenhorst (ots)

++ Alkoholisierter Autofahrer verursacht Sachschaden beim Auffahren auf Grundstückszufahrt ++

Dötlingen. Am Samstag, 27. Juni 2026, gegen 18:10 Uhr, wurde die Polizei zu einem Verkehrsunfall auf einem Privatgrundstück in Dötlingen gerufen. Ein 64-jähriger Mann wollte mit seinem Pkw von der Straße auf die Zufahrt seines Grundstücks auffahren, um dort zu parken. Beim Auffahren auf die Grundstückszufahrt geriet das Fahrzeug in ein Beet und kollidierte anschließend mit einem Gartenzaun. Es entstand ein Sachschaden von etwa 500 Euro. Anwohner wurden auf die Situation aufmerksam und verständigten die Polizei. Die eingesetzten Polizeibeamten stellten bei dem Fahrzeugführer deutliche alkoholbedingte Ausfallerscheinungen fest. Daraufhin wurde eine Blutprobe entnommen. Zudem wurden der Fahrzeugschlüssel sichergestellt und die Weiterfahrt untersagt. Gegen den Mann wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

.

++ Motorradfahrer bei Verkehrsunfall schwer verletzt ++

Großenkneten. Bei einem Verkehrsunfall am Samstagabend, 27. Juni 2026, gegen 20:42 Uhr, auf der Neerstedter Straße, ist ein 54-jähriger Motorradfahrer schwer verletzt worden. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr der Mann mit seiner Harley-Davidson die Neerstedter Straße, als er in einer Rechtskurve aus bislang ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn abkam. Das Motorrad durchfuhr den Seitenraum, prallte gegen einen Straßenbaum und der Fahrer stürzte. Der 54-Jährige erlitt schwere Verletzungen und wurde nach der Erstversorgung mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 8.000 Euro geschätzt. Noch vor dem Eintreffen der Rettungskräfte wurde der schwer verletzte Motorradfahrer von einem Ersthelfer versorgt. Durch sein umsichtiges und besonnenes Handeln leistete er einen wichtigen Beitrag bis zur Übernahme durch den Rettungsdienst. Die Polizei möchte dieses vorbildliche Verhalten ausdrücklich hervorheben und spricht dem Ersthelfer ihren besonderen Dank und ihre Anerkennung aus. Solch ein schnelles und engagiertes Eingreifen zeigt, wie wichtig die Bereitschaft zur Ersten Hilfe in Notfallsituationen ist. Die Ermittlungen zur Ursache des Verkehrsunfalls dauern an.

Für Rückfragen zu vorstehenden Meldungen, wenden Sie sich bitte direkt an die Polizei Wildeshausen unter 04431-9410.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell