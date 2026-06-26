Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Zeugenaufruf nach Unfallflucht auf Famila-Parkplatz in Wildeshausen

Delmenhorst (ots)

Nach einer Verkehrsunfallflucht auf dem Parkplatz des Famila-Marktes am Westring bittet die Polizei Wildeshausen um Hinweise von Zeuginnen und Zeugen.

Nach bisherigen Erkenntnissen fuhr ein bislang unbekannter Fahrzeugführer am Donnerstag, 25. Juni 2026, zwischen 11:30 Uhr und 11:55 Uhr vorwärts in eine Parklücke auf dem Famila-Parkplatz am Westring. Dabei kollidierte das Fahrzeug mit einem dort ordnungsgemäß abgestellten schwarzen Land Rover und beschädigte diesen.

Anschließend entfernte sich die verursachende Person unerlaubt von der Unfallstelle, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Der entstandene Sachschaden wird auf mindestens 2.000 Euro geschätzt.

Die Polizei Wildeshausen hat die Ermittlungen wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort aufgenommen und bittet Zeuginnen und Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder Hinweise auf das verursachende Fahrzeug oder dessen Fahrer geben können, sich unter 04431/941-0 zu melden.

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