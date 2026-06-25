Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Weitere Betrugstat durch "Spende" +++ Schaden bei 2.000 Euro +++ Zeugen gesucht

Delmenhorst (ots)

Nachdem bereits über einen Betrugsfall mit einem mobilen EC-Kartenlesegerät berichtet wurde, ist nun eine weitere gleichgelagerte Tat bekannt geworden.

Am Freitag, 19. Juni 2026, gegen 10:00 Uhr, wurde ein 83-jähriger Mann auf einem Parkplatz an der Stedinger Straße in Lemwerder von bislang unbekannten Personen angesprochen. Die Täter gaben vor, Spenden für Kinder in Not zu sammeln und boten dem Senior die Möglichkeit an, die Spende per EC-Karte zu entrichten.

Der 83-Jährige ging davon aus, einen Betrag von fünf Euro zu spenden. Erst im Nachhinein stellte er fest, dass von seinem Konto tatsächlich 2.000 Euro abgebucht worden waren.

Die Polizei weist in diesem Zusammenhang erneut auf die Betrugsmasche hin und rät insbesondere bei Spendenaufrufen im öffentlichen Raum zu besonderer Vorsicht. Vor der Freigabe einer Kartenzahlung sollte der angezeigte Betrag stets sorgfältig überprüft werden. Bestehen Zweifel an der Seriosität der Spendensammlung, sollte der Zahlungsvorgang abgebrochen und die Polizei verständigt werden.

Ein etwaiger Zusammenhang der beiden Taten wird geprüft. Die eingeleiteten Ermittlungen zu beiden Taten dauern an.

Die Polizei Brake bittet Personen, die Angaben zu den Tätern machen können, sich telefonisch bei der Polizei Brake unter 04401 935-0 zu melden.

+++ Pressemeldung vom 24.06.2026 +++ https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/68438/6300946

Die Polizei warnt vor einer offenbar neuen Betrugsmasche im Zusammenhang mit Spendensammlungen. Anlass ist ein aktueller Fall aus Brake im Landkreis Wesermarsch, bei dem ein 92-jähriger Mann Opfer eines sogenannten Spendenbetrugs per EC-Kartenzahlung geworden ist.

Nach bisherigen Erkenntnissen wurde der Senior auf einem Supermarktparkplatz in der Weserstraße in Brake von unbekannten Personen angesprochen und um eine Spende zugunsten körperlich beeinträchtigter Menschen gebeten. Der Mann erklärte sich bereit, einen kleinen Geldbetrag zu spenden und die Zahlung mit seiner EC-Karte vorzunehmen.

Die Unbekannten hielten dem 92-Jährigen hierzu ein mobiles Kartenlesegerät vor und leiteten den Zahlungsvorgang ein. Erst später bemerkte der Mann, dass nicht der beabsichtigte geringe Spendenbetrag, sondern insgesamt knapp 1.000 Euro von seinem Konto abgebucht worden waren.

Die Polizei Brake hat die Ermittlungen wegen Betruges aufgenommen und sucht Zeuginnen und Zeugen, die verdächtige Personen oder ähnliche Spendensammlungen auf Supermarktparkplätzen beobachtet haben.

Nach derzeitigen Erkenntnissen handelt es sich um eine Betrugsmasche, die bislang nur vereinzelt bekannt geworden ist.

Polizei gibt Präventionstipps

Die Polizei rät Bürgerinnen und Bürgern grundsätzlich zu besonderer Vorsicht bei Spendensammlungen im öffentlichen Raum, insbesondere auf Parkplätzen oder an stark frequentierten Orten.

Wer spenden möchte, sollte:

den angezeigten Betrag auf dem Kartenlesegerät vor der Freigabe sorgfältig kontrollieren, den Zahlungsbetrag möglichst selbst eingeben, bei Unsicherheiten den Zahlungsvorgang sofort abbrechen, keine Zahlungen unter Zeitdruck oder bei aufdringlichem Verhalten durchführen, und im Zweifel die Polizei verständigen.

Seriöse Hilfsorganisationen können ihre Spendensammlungen in der Regel nachvollziehbar belegen und verfügen über entsprechende Nachweise. Die Polizei appelliert daher an alle Bürgerinnen und Bürger, wachsam zu sein und insbesondere ältere Menschen über diese Betrugsmasche zu informieren.

Zeugenhinweise nimmt die Polizei Brake unter 04401/ 9350 entgegen. Die Ermittlungen dauern an.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell