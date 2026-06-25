Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Diebstahl von Rüttelplatte und Diesel in Wardenburg auf Baustelle +++ Polizei sucht Zeugen

Delmenhorst (ots)

Nach einem Diebstahl auf einer Baustelle an der Oldenburger Straße in Wardenburg hat die Polizei die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise aus der Bevölkerung.

Nach bisherigen Erkenntnissen verschafften sich bislang unbekannte Täter im Zeitraum von Dienstag, 23. Juni 2026, 17:00 Uhr, bis Mittwoch, 24. Juni 2026, 07:00 Uhr, gewaltsam Zutritt zu dem Baustellengelände.

Von der Baustelle entwendeten die Täter eine Rüttelplatte. Darüber hinaus zapften sie aus dem Tank eines Baggers rund 300 Liter Dieselkraftstoff ab und nahmen diesen ebenfalls mit.

Der entstandene Gesamtschaden wird auf rund 5.000 Euro geschätzt.

Die Polizei Wardenburg hat ein Ermittlungsverfahren eingeleitet und sucht Zeuginnen und Zeugen, die im Tatzeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Oldenburger Straße beobachtet haben oder sonstige sachdienliche Hinweise geben können.

Hinweise nimmt die Polizei Wardenburg unter der Telefonnummer 04407/71635-0 entgegen.

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