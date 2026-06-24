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Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Verkehrsunfall in Wildeshausen +++ Pkw kollidiert nach Zusammenstoß mit Geschäftsgebäude

Delmenhorst (ots)

Bei einem Verkehrsunfall in der Heemstraße in Wildeshausen ist am Dienstag, 23. Juni 2026, erheblicher Sachschaden entstanden. Ein beteiligter Pkw kam nach dem Zusammenstoß von der Fahrbahn ab und prallte gegen ein Geschäftsgebäude.

Nach bisherigen Erkenntnissen wollte ein 79-jähriger Mann aus Molbergen gegen 13:10 Uhr mit einem Mercedes-SUV von einem Grundstück nach links auf die Heemstraße einfahren. Dabei übersah er aus bislang ungeklärter Ursache den bevorrechtigten Seat eines 47-jährigen Mannes aus Wildeshausen, der die Heemstraße befuhr.

Im Einmündungsbereich kam es zur Kollision der beiden Fahrzeuge. Infolge des Zusammenstoßes schleuderte der Seat von der Fahrbahn und prallte gegen die Außenwand eines angrenzenden Geschäftsgebäudes.

An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden. Der Seat war nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Der Gesamtschaden wird auf mindestens 13.000 Euro geschätzt.

Die Polizei Wildeshausen hat die Ermittlungen zur genauen Unfallursache aufgenommen.

Rückfragen bitte an:

Ronja Weser
Polizeiinspektion Delmenhorst/Oldenburg-Land/Wesermarsch
Pressestelle
Telefon: 04221-1559104
E-Mail: pressestelle@pi-del.polizei.niedersachsen.de
Homepage: https://t.co/aQZG7qf8EJ
Social Media: https://x.com/Polizei_DEL

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell

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