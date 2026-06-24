Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Rotlicht missachtet +++ Eine Person bei Verkehrsunfall in Ganderkesee leicht verletzt

Delmenhorst (ots)

Bei einem Verkehrsunfall im Kreuzungsbereich der Grüppenbührener Landstraße und der Oldenburger Straße in Ganderkesee ist am Dienstag, 23. Juni 2026, eine Autofahrerin leicht verletzt worden.

Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr ein 45-jähriger Mann aus Delmenhorst gegen 11:35 Uhr mit einem Renault die Oldenburger Straße in Richtung Falkenburg. Dabei missachtete er die für ihn geltende rote Lichtzeichenanlage und fuhr in den Kreuzungsbereich ein.

Dort kam es zum Zusammenstoß mit dem von rechts kommenden VW einer 66-jährigen Frau aus Ganderkesee. Die Frau erlitt bei dem Unfall leichte Verletzungen und wurde zur weiteren Untersuchung mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Der 45-Jährige blieb unverletzt.

An den beteiligten Fahrzeugen entstand ein geschätzter Gesamtschaden von rund 9.000 Euro.

Die Polizei Ganderkesee hat den Verkehrsunfall aufgenommen und die weiteren Ermittlungen eingeleitet.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell