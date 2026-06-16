Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (HDH) Giengen a.d. Brenz - Einbrecher im Haus

Durch die Kellertür kam am Montag ein Unbekannter in Giengen a.d. Brenz ins Gebäude.

Ulm (ots)

Der Täter hebelte zwischen 6 Uhr und 18 Uhr die Kellertür eines Wohngebäudes in der Bühlbergstraße auf und gelangte so in das Innere. Dort suchte er nach Brauchbarem, während der Bewohner nicht da war. Der Einbrecher fand wohl in den Zimmern mehrere Spielkonsolen und die dazugehörigen Spiele. Die machte er zu seiner Beute und flüchtete damit unerkannt. Die Polizei hat Spuren gesichert und hofft auf Zeugenhinweise. Wer verdächtige Personen oder Fahrzeuge gesehen hat, soll sich bitte unter Tel. 07322/9653430 melden. Der Sachschaden an der Tür beträgt mehrere hundert Euro.

Viele Einbrüche können durch stabile Türen und Fenster und die richtige Sicherungstechnik verhindert werden. Immer mehr Täter scheitern an den technischen und mechanischen Sicherungseinrichtungen. Schon durch einfache Maßnahmen kann jeder etwas tun. Für die Einbrecher ist es wichtig, dass alles möglichst schnell geht. Leisten Fenster und Türen erheblichen Widerstand, geben die Ganoven ihr Vorhaben schnell auf.

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