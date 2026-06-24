Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Sachbeschädigung am Rathaus in Hatten +++ Täter nach Fahndung gestellt

Delmenhorst (ots)

Ein 51-jähriger Mann hat am Dienstag, 23. Juni 2026, eine Scheibe des Rathauses an der Hauptstraße in Hatten eingeschlagen. Dank eines aufmerksamen Zeugen konnte der Tatverdächtige kurz nach der Tat im Rahmen von Fahndungsmaßnahmen durch die Polizei gestellt werden.

Nach bisherigen Erkenntnissen schlug der 51-Jährige gegen 17:00 Uhr eine Fensterscheibe des Rathauses an der Hauptstraße ein und entfernte sich anschließend mit einem Fahrrad vom Tatort.

Ein Zeuge beobachtete die Tat und konnte den Mann gegenüber der Polizei beschreiben. Auf Grundlage der Personenbeschreibung wurden umgehend Fahndungsmaßnahmen eingeleitet.

Im Rahmen dieser Fahndung konnten Beamte der Polizei Wardenburg den Tatverdächtigen kurze Zeit später antreffen. Der 51-Jährige missachtete jedoch die Anweisungen der Beamten und fuhr mit seinem Fahrrad auf die Beamten zu.

Den Polizeibeamten gelang es, den Mann zu stoppen. Bei den anschließenden Maßnahmen leistete der 51-Jährige Widerstand. Die Beamten blieben dabei nach bisherigen Erkenntnissen unverletzt.

Die Hintergründe der Sachbeschädigung am Rathaus sind derzeit Gegenstand der laufenden Ermittlungen. Gegen den Mann wurden Strafverfahren unter anderem wegen Sachbeschädigung und Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte eingeleitet.

Die Höhe des entstandenen Sachschadens am Rathaus kann derzeit noch nicht beziffert werden.

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