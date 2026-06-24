Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Stadt Delmenhorst: Polizei warnt vor Trickdiebstählen in Wohnungen

Delmenhorst (ots)

Nach dem Diebstahl von Schmuck aus der Wohnung einer Seniorin in Delmenhorst warnt die Polizei vor einer Betrugsmasche, bei der sich Täter unter einem Vorwand Zutritt zu Wohnräumen verschaffen.

Nach bisherigen Erkenntnissen klingelte am Montag, 22. Juni 2026, zwischen 16:10 Uhr und 16:40 Uhr ein bislang unbekannter Mann an der Wohnungstür einer 74-jährigen Frau in der Scheffelstraße. Der Unbekannte gab vor, am Ankauf von Wertgegenständen interessiert zu sein und erkundigte sich nach möglichen Verkaufsobjekten.

Die Seniorin ließ den Mann daraufhin in ihre Wohnung. Nach bisherigen Erkenntnissen nutzte der Täter einen unbeobachteten Moment aus, um Schmuck zu entwenden. Erst nach dem Verlassen des Mannes bemerkte die Frau das Fehlen der Wertgegenstände.

Der entstandene Schaden wird auf rund 2.000 Euro geschätzt.

Die Polizei Delmenhorst hat die Ermittlungen aufgenommen und warnt eindringlich vor dieser Vorgehensweise. Täter nutzen immer wieder Vorwände wie Ankäufe, Handwerkerleistungen oder angebliche Notlagen, um in Wohnungen zu gelangen und dort nach Bargeld, Schmuck oder anderen Wertgegenständen zu suchen.

Die Polizei rät:

Lassen Sie unbekannte Personen nur nach sorgfältiger Prüfung in Ihre Wohnung.

Ziehen Sie bei unangekündigten Besuchen Angehörige oder Nachbarn hinzu.

Bewahren Sie Wertgegenstände möglichst nicht offen sichtbar auf.

Beenden Sie Gespräche sofort, wenn Ihnen eine Situation verdächtig erscheint.

Verständigen Sie im Zweifel die Polizei.

Zeuginnen und Zeugen, die Hinweise zu dem unbekannten Mann geben können oder im Bereich der Scheffelstraße verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich bei der Polizei Delmenhorst unter der Telefonnummer 04221/1559-0 zu melden.

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