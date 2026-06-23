Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Stadt Delmenhorst: Einbruch in Bekleidungsgeschäft in Delmenhorst +++ Polizei sucht Zeugen

Delmenhorst (ots)

Unbekannte Täter sind am vergangenen Wochenende in ein Bekleidungsgeschäft in der Langen Straße eingebrochen. Die Polizei Delmenhorst hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise aus der Bevölkerung.

Nach bisherigen Erkenntnissen ereignete sich die Tat im Zeitraum von Samstag, 20. Juni 2026, 16:15 Uhr, bis Montag, 22. Juni 2026, 09:40 Uhr. Die bislang unbekannten Täter verschafften sich gewaltsam Zutritt zu den Geschäftsräumen und durchsuchten diese nach Wertgegenständen.

Ob und in welchem Umfang Diebesgut entwendet wurde, ist derzeit Gegenstand der laufenden Ermittlungen. Die genaue Schadenshöhe steht ebenfalls noch nicht abschließend fest. Der durch den Einbruch verursachte Sachschaden wird bislang auf mindestens mehrere hundert Euro geschätzt.

Die Polizei Delmenhorst hat ein Ermittlungsverfahren eingeleitet und sucht Zeugen, die im Tatzeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Langen Straße beobachtet haben oder sonstige sachdienliche Hinweise geben können.

Hinweise nimmt die Polizei Delmenhorst unter der Telefonnummer 04221/1559-0 entgegen.

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