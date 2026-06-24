Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Polizeiinspektion Delmenhorst/ Oldenburg-Land/ Wesermarsch warnt vor neuer Betrugsmasche bei Spendensammlungen +++ Hinweis

Delmenhorst (ots)

Die Polizei warnt vor einer offenbar neuen Betrugsmasche im Zusammenhang mit Spendensammlungen. Anlass ist ein aktueller Fall aus Brake im Landkreis Wesermarsch, bei dem ein 92-jähriger Mann Opfer eines sogenannten Spendenbetrugs per EC-Kartenzahlung geworden ist.

Nach bisherigen Erkenntnissen wurde der Senior auf einem Supermarktparkplatz in der Weserstraße in Brake von unbekannten Personen angesprochen und um eine Spende zugunsten körperlich beeinträchtigter Menschen gebeten. Der Mann erklärte sich bereit, einen kleinen Geldbetrag zu spenden und die Zahlung mit seiner EC-Karte vorzunehmen.

Die Unbekannten hielten dem 92-Jährigen hierzu ein mobiles Kartenlesegerät vor und leiteten den Zahlungsvorgang ein. Erst später bemerkte der Mann, dass nicht der beabsichtigte geringe Spendenbetrag, sondern insgesamt knapp 1.000 Euro von seinem Konto abgebucht worden waren.

Die Polizei Brake hat die Ermittlungen wegen Betruges aufgenommen und sucht Zeuginnen und Zeugen, die verdächtige Personen oder ähnliche Spendensammlungen auf Supermarktparkplätzen beobachtet haben.

Nach derzeitigen Erkenntnissen handelt es sich um eine Betrugsmasche, die bislang nur vereinzelt bekannt geworden ist.

Polizei gibt Präventionstipps

Die Polizei rät Bürgerinnen und Bürgern grundsätzlich zu besonderer Vorsicht bei Spendensammlungen im öffentlichen Raum, insbesondere auf Parkplätzen oder an stark frequentierten Orten.

Wer spenden möchte, sollte:

den angezeigten Betrag auf dem Kartenlesegerät vor der Freigabe sorgfältig kontrollieren, den Zahlungsbetrag möglichst selbst eingeben, bei Unsicherheiten den Zahlungsvorgang sofort abbrechen, keine Zahlungen unter Zeitdruck oder bei aufdringlichem Verhalten durchführen, und im Zweifel die Polizei verständigen.

Seriöse Hilfsorganisationen können ihre Spendensammlungen in der Regel nachvollziehbar belegen und verfügen über entsprechende Nachweise. Die Polizei appelliert daher an alle Bürgerinnen und Bürger, wachsam zu sein und insbesondere ältere Menschen über diese Betrugsmasche zu informieren.

Zeugenhinweise nimmt die Polizei Brake unter 04401/ 9350 entgegen. Die Ermittlungen dauern an.

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