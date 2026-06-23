Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Zeugenaufruf nach illegaler Müllentsorgung in Großenkneten

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Delmenhorst (ots)

Die Polizei Wildeshausen sucht Zeugen nach einer unerlaubten Abfallentsorgung im Bereich der Straße "Zum Döhler Wehe" in Großenkneten.

Nach bisherigen Erkenntnissen luden bislang unbekannte Täter am Freitag, 19. Juni 2026, gegen 20:00 Uhr insgesamt 18 Gewebesäcke mit Bauschutt an einem Waldparkplatz ab. Der Ablageort befindet sich an der Straße "Zum Döhler Wehe", etwa 500 Meter nach dem Verlassen der Hegeler Wald Straße in Fahrtrichtung Grenzweg.

Bei dem entsorgten Material handelt es sich unter anderem um weiße Wandfliesen, Ytong-Steine, Betonreste sowie Fliesenkleber.

Die Polizei Wildeshausen hat ein Ermittlungsverfahren wegen unerlaubten Umgangs mit Abfällen eingeleitet und bittet Personen, die im genannten Zeitraum verdächtige Fahrzeuge oder Personen im Bereich des Waldparkplatzes beobachtet haben oder sonstige Hinweise zur Herkunft des Bauschutts geben können, sich bei der Polizei zu melden.

Hinweise nimmt die zuständige Polizeidienststelle Wildeshausen unter 04431/ 941-0 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell