Feuerwehr Bochum

FW-BO: Brand in der Ruhr-Universität Bochum

Bochum (ots)

Am späten Montagabend lief gegen 22:00 Uhr die automatische Brandmeldeanlage in einem Bereich der Ruhr-Universität in Querenburg in der Leitstelle der Feuerwehr Bochum auf. Der ersteintreffende Löschzug der Feuerwehr hat daraufhin vor Ort einen Brand in einem kleinen Bereich eines Gebäudeteils vorgefunden, in dem sich Akkus entzündet hatten. Aufgrund der großen Ausdehnung des Gebäudes wurden weitere Kräfte an die Einsatzstelle entsandt. Der Brand konnte jedoch schnell gelöscht werden und war auf seinen Entstehungsort begrenzt. Die anschließenden Maßnahmen der Feuerwehr umfassten insbesondere die Ableitung des Rauches aus dem innen liegenden Teil des Gebäudes, der bei dem Brand entstanden war. Da zur spätabendlichen Uhrzeit keine Personen im Gebäude waren, kam es zu keinen Verletzten.

Der Einsatz der Feuerwehr war nach rund zwei und halb Stunden beendet.

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