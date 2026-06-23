Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Stadt Delmenhorst: Großkontrolle - Schwerpunkt Fahrtüchtigkeit: Mehrere Fahrten unter Drogen- und Alkoholeinfluss festgestellt

Delmenhorst (ots)

Im Rahmen einer Ausbildungskontrolle führte die Polizei am Montag, 22. Juni 2026, in der Zeit von 16:30 Uhr bis 23:00 Uhr eine stationäre Verkehrskontrolle am Hasporter Damm in Delmenhorst durch. Der Schwerpunkt der Maßnahmen lag auf der Überprüfung der Fahrtüchtigkeit von Verkehrsteilnehmenden.

Insgesamt kontrollierten die Einsatzkräfte 94 Fahrzeuge und 123 Personen. Dabei wurden mehrere Verstöße festgestellt, welche die Verkehrssicherheit erheblich beeinträchtigten.

Bei sechs Fahrzeugführern ergaben sich Hinweise auf eine Beeinflussung durch Betäubungsmittel. Unter anderem wurde bei einem 22-jährigen Fahrer eines BMW aus Bremen im Rahmen eines "Drogentest" eine Beeinflussung auf THC bekannt. Ein 25-jähriger Delmenhorster, der mit einem Hyundai unterwegs war, zeigte deutliche Anzeichen einer Betäubungsmittelbeeinflussung. Gleiches galt für einen 35-jährigen Mann aus Delmenhorst, der mit einem Mercedes kontrolliert wurde. Bei den betroffenen Fahrzeugführern wurden durch einen Arzt Blutproben entnommen, die Weiterfahrten untersagt und entsprechende Verfahren eingeleitet.

Darüber hinaus stellten die kontrollierenden Beamten und Beamtinnen einen Fall der Trunkenheit im Verkehr fest. Ein 49-jähriger Mann war mit einem Kinderfahrrad unterwegs und stürzte mit dem Fahrrad. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,08 Promille. In der Folge entnahm ein Arzt eine Blutprobe bei dem Herrn. Auch gegen ihn wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

Zusätzlich wurde bei einem kontrollierten Pkw das Erlöschen der Betriebserlaubnis festgestellt. In insgesamt elf Fällen untersagten die Einsatzkräfte die Weiterfahrt.

Die Polizei weist darauf hin, dass Alkohol, Betäubungsmittel und andere berauschende Mittel die Wahrnehmung, Reaktionsfähigkeit und das Urteilsvermögen erheblich beeinträchtigen. Verkehrskontrollen dieser Art leisten einen wichtigen Beitrag zur Erhöhung der Verkehrssicherheit und zum Schutz aller Verkehrsteilnehmenden.

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