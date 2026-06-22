Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Schwerer Verkehrsunfall auf der Bäderstraße in Jade - Vier Personen verletzt

Delmenhorst (ots)

Bei einem Verkehrsunfall auf der Bäderstraße in Jade sind am Sonntagnachmittag, 21. Juni 2026, vier Personen schwer verletzt worden. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 32.000 Euro geschätzt.

Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr ein 59-jähriger Mann aus Hambergen gegen 15:40 Uhr mit einem VW die Bäderstraße in Fahrtrichtung Schweiburg. Ein 26-jähriger Mann aus Loxstedt war zeitgleich mit einem weiteren VW auf der Bäderstraße in Richtung Varel unterwegs.

Der 59-Jährige beabsichtigte, nach links abzubiegen. Aus bislang ungeklärter Ursache kam es dabei zur Kollision mit dem entgegenkommenden VW des 26-Jährigen.

Neben den beiden Fahrzeugführern befanden sich weitere Personen in den Fahrzeugen. Im VW des 59-Jährigen saß eine 61-jährige Frau aus Hambergen. Im Fahrzeug des 26-Jährigen befand sich zudem ein 17-jähriger Mitfahrer aus Zetel.

Alle vier Insassen erlitten bei dem Zusammenstoß schwere Verletzungen. Sie wurden zunächst durch Rettungskräfte vor Ort medizinisch versorgt und anschließend zur weiteren Behandlung in umliegende Krankenhäuser gebracht.

Beide Fahrzeuge waren infolge des Unfalls nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Die Polizei hat die Ermittlungen zur genauen Unfallursache aufgenommen.

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