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Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Fahrzeugteile entwendet

Schmalkalden (ots)

Unbekannte Täter verschafften sich in der Zeit von Dienstagaben bis Mittwochmorgen gewaltsam Zutritt zum Gelände eines Baumarktes in der Straße "Am Bad" in Schmalkalden. Sie entwendeten diverse Fahrzeugteile im Gesamtwert von über 560 Euro und verließen den Bereich anschließend unbemerkt. Zeugen, die Hinweise zu der Tat geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 03693 591-0 und der Angabe des Aktenzeichens 0098548/2026 bei der Polizeiinspektion Schmalkalden-Meiningen zu melden.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Suhl
Pressestelle
Anne-Kathrin Seifert
Telefon: 03681 32 1504
E-Mail: pressestelle.lpi.suhl@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell

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