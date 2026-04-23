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Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Ergänzungsmeldung zu "Schwerst verletzter Radfahrer - Zeugen dringend gesucht"

Ein Dokument

Fehrenbach/Masserberg (ots)

Am 29.06.2025 gegen 16:00 Uhr fuhr ein 69-jähriger Pedelec-Fahrer in 
einem Waldgebiet bei Fehrenbach. Auf dem Forstweg von der "Eisfelder 
Ausspanne" kommend in Richtung "Werraquelle" stürzte der Mann aus 
bislang ungeklärter Ursache und zog sich lebensbedrohliche 
Verletzungen zu. Eine Zeugin gab an, dass zwei bislang unbekannte 
Frauen ihr gegenüber angegeben hatten, dass sie eine ebenfalls 
unbekannte Frau mit Hund in der Nähe des gestürzten Radfahrers 
gesehen hatten. Ein hinzugekommener Fahrradfahrer hatte das Fahrrad 
des Gestürzten an der Unfallstelle übernommen und dann zur dortigen 
Gaststätte gebracht - auch diese Person ist unbekannt.
Im Januar 2026 verstarb der Radfahrer in Folge des Unfalls, weshalb 
die Kriminalpolizei Suhl jetzt Ermittlungen aufgenommen hat, weil ein
Zusammenhang zwischen dem Hund und dem Sturz vermutet wird. Bislang 
haben sich weder die potenziellen Zeugen noch die Frau mit dem Hund 
bei der Polizei gemeldet. Zur Klärung des Unfallhergangs werden diese
jedoch dringend benötigt. Bitte melden Sie sich unter der 
Telefonnummer 03685 778-0 und der Angabe des Aktenzeichens 
0172452/2025.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Suhl
Pressestelle
Anne-Kathrin Seifert
Telefon: 03681 32 1504
E-Mail: pressestelle.lpi.suhl@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell

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