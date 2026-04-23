Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Ergänzungsmeldung zu "Schwerst verletzter Radfahrer - Zeugen dringend gesucht"

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Fehrenbach/Masserberg (ots)

Am 29.06.2025 gegen 16:00 Uhr fuhr ein 69-jähriger Pedelec-Fahrer in einem Waldgebiet bei Fehrenbach. Auf dem Forstweg von der "Eisfelder Ausspanne" kommend in Richtung "Werraquelle" stürzte der Mann aus bislang ungeklärter Ursache und zog sich lebensbedrohliche Verletzungen zu. Eine Zeugin gab an, dass zwei bislang unbekannte Frauen ihr gegenüber angegeben hatten, dass sie eine ebenfalls unbekannte Frau mit Hund in der Nähe des gestürzten Radfahrers gesehen hatten. Ein hinzugekommener Fahrradfahrer hatte das Fahrrad des Gestürzten an der Unfallstelle übernommen und dann zur dortigen Gaststätte gebracht - auch diese Person ist unbekannt. Im Januar 2026 verstarb der Radfahrer in Folge des Unfalls, weshalb die Kriminalpolizei Suhl jetzt Ermittlungen aufgenommen hat, weil ein Zusammenhang zwischen dem Hund und dem Sturz vermutet wird. Bislang haben sich weder die potenziellen Zeugen noch die Frau mit dem Hund bei der Polizei gemeldet. Zur Klärung des Unfallhergangs werden diese jedoch dringend benötigt. Bitte melden Sie sich unter der Telefonnummer 03685 778-0 und der Angabe des Aktenzeichens 0172452/2025.

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