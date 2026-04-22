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Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Bargeld entwendet

Sachsenbrunn (ots)

In der Zeit von Sonntagmittag bis Dienstagmorgen drangen unbekannte Täter in ein Einfamilienhaus in der Alten Straße in Sachsenbrunn ein. Aus dem Inneren entwendeten die Unbekannten unter anderem Bargeld in noch unbekannter Höhe und zwei Schlüssel. Die Kriminalpolizei Suhl hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen. Bitte melden Sie sich unter der Telefonnummer 03685 778-0 und der Angabe des Aktenzeichen 0097525/2026.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Suhl
Pressestelle
Anne-Kathrin Seifert
Telefon: 03681 32 1504
E-Mail: pressestelle.lpi.suhl@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell

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