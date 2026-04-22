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Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Ergänzungsmeldung zu "Teure Rüttelplatte entwendet"

Geismar/Spahl (ots)

Auf den Zeugenaufruf hin, meldete sich Mittwochmittag (22.04.2026) eine Frau bei der Polizeiinspektion Bad Salzungen und teilte mit, dass sie eine Rüttelplatte in einem Wald bei Spahl entdeckt hatte. Die Polizisten begaben sich vor Ort und stellten fest, dass es sich tatsächlich um die am Wochenende von der Landstraße zwischen Wiesenfeld und Geismar gestohlene Rüttelplatte handelte. Nach der Spurensicherung konnte die Firma ihre Arbeitsmaschine abholen.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Suhl
Pressestelle
Anne-Kathrin Seifert
Telefon: 03681 32 1504
E-Mail: pressestelle.lpi.suhl@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell

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