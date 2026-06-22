Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Autobahnpolizei Ahlhorn: Dieseldiebstahl auf Rastanlage bei Wildeshausen auf der Autobahn 1 +++ Polizei sucht Zeugen

Delmenhorst (ots)

Im Zeitraum von Sonntag, 21. Juni 2026, 16:10 Uhr, bis Montag, 22. Juni 2026, 02:00 Uhr, kam es auf einer Rastanlage an der Autobahn 1 in Fahrtrichtung Hamburg, im Bereich Wildeshausen, zu einem Dieseldiebstahl.

Bislang unbekannte Täter verschafften sich Zugang zum Kraftstofftank eines geparkten Sattelzuges, indem sie eine Öffnung in den Tank bohrten. Anschließend entwendeten sie rund 650 Liter Dieselkraftstoff.

Der entstandene Gesamtschaden wird auf etwa 2.000 Euro geschätzt.

Nach der Tat flüchteten die Täter in unbekannte Richtung.

Die Autobahnpolizei Ahlhorn hat ein Strafverfahren eingeleitet und die Ermittlungen aufgenommen.

Zeugen, die im Tatzeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich des Parkplatzes beobachtet haben oder sonstige Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 04435/9316-0 mit der Autobahnpolizei Ahlhorn in Verbindung zu setzen.

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