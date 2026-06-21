Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Trunkenheit im Verkehr mit Pedelec in Nordenham

Delmenhorst (ots)

In der Nacht vom 20.06.2026 auf den 21.06.2026 wurde ein betrunkener Pedelec-Fahrer in der Friedrich-Ebert-Straße festgestellt. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,0 Promille. Bei dem 27-jährigen Nordenhamer wurde eine Blutprobe entnommen. Ihn erwartet ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr.

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