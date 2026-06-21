Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Fahrradsturz unter Alkoholeinfluss in Nordenham

Delmenhorst (ots)

Am Samstag, 20.06.2026, fährt ein 56-jähriger Fahrradfahrer in den Nachmittagsstunden auf der Friedrich-Ebert-Straße gegen einen Betonpfeiler und verletzt sich in Folge des Sturzes leicht. Im Rahmen der Verkehrsunfallaufnahme wird festgestellt, dass der Nordenhamer unter dem Einfluss von Alkohol steht. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,93 Promille. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen und gegen ihn ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr eingeleitet.

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