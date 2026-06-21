Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Trunkenheit im Straßenverkehr in Ahlhorn

Delmenhorst (ots)

In Ahlhorn auf der Wildeshauser Straße erfolgt am 21.06.26, um 02:02 Uhr eine polizeiliche Verkehrskontrolle. Bei dieser wird unterer anderem auch der PKW Daimler Benz eines 32-Jährigen überprüft. Dabei wird festgestellt, dass der Fahrer unter Alkoholeinwirkung steht. Eine Überprüfung am Alcomaten ergibt einen Wert von 2,97 Promille. Danach schließt sich die Entnahme einer Blutprobe und die Beschlagnahme des Führerscheines an.

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