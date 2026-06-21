Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Verkehrsunfall mit Trunkenheit im Straßenverkehr in Ahlhorn

Delmenhorst (ots)

Am 21.06.26 gegen 04:55 Uhr kommt es in der Ahlhorner Ortsdurchfahrt zu einem Verkehrsunfall. Ein 21-jähriger Fahrzeugführer kommt hier mit seinem PKW Audi nach rechts von der Fahrbahn ab. Hier prallt er gegen einen Laternenmast, der komplett abgebrochen wird. Ein Fluchtversuch misslingt aufgrund seiner starken Alkoholisierung. Ein Alcotest ist nicht möglich. Eine Blutentnahme erfolgt im Anschluss. Im Rahmen der weiteren Unfallaufnahme wird weiterhin festgestellt, dass der Fahrer nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist.

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