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Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Trunkenheit im Straßenverkehr in Wildeshausen

Delmenhorst (ots)

Am 21.06.26 um 04:35 Uhr wird in Wildeshausen auf der Ahlhorner Straße ein PKW Opel Corsa einer Verkehrskontrolle unterzogen. Dabei wird festgestellt, dass die 46-jährige Fahrzeugführerin unter Alkoholeinwirkung steht. Der vor Ort durchgeführte Alcotest ergibt einen Wert von 1,63 Promille. Im Anschluss erfolgt dann eine Blutentnahme und die Beschlagnahme des Führerscheines.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Delmenhorst/Oldenburg-Land/Wesermarsch
Pressestelle
Telefon: 04221-1559104
E-Mail: pressestelle@pi-del.polizei.niedersachsen.de
Homepage: https://t.co/aQZG7qf8EJ
Social Media: https://x.com/Polizei_DEL

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell

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