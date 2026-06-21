Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch
POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Trunkenheit im Straßenverkehr in Wildeshausen
Delmenhorst (ots)
Am 21.06.26 um 04:35 Uhr wird in Wildeshausen auf der Ahlhorner Straße ein PKW Opel Corsa einer Verkehrskontrolle unterzogen. Dabei wird festgestellt, dass die 46-jährige Fahrzeugführerin unter Alkoholeinwirkung steht. Der vor Ort durchgeführte Alcotest ergibt einen Wert von 1,63 Promille. Im Anschluss erfolgt dann eine Blutentnahme und die Beschlagnahme des Führerscheines.
Rückfragen bitte an:
Polizeiinspektion Delmenhorst/Oldenburg-Land/Wesermarsch
Pressestelle
Telefon: 04221-1559104
E-Mail: pressestelle@pi-del.polizei.niedersachsen.de
Homepage: https://t.co/aQZG7qf8EJ
Social Media: https://x.com/Polizei_DEL
Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell