Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Stadt Delmenhorst: Verkehrsunfall mit schwer verletzter Pedelec-Fahrerin

Delmenhorst (ots)

Am 20.06.2026, um 08:40 Uhr, ist es auf der Stedinger Straße in Delmenhorst zu einem Verkehrsunfall gekommen. Ein 25-jähriger Delmenhorster beabsichtigte mit seinem Pkw, BMW, bei Grünlicht anzeigender Lichtzeichenanlage von der Thüringer Straße nach links auf die Stedinger Straße abzubiegen. Eine 68-jährige Pedelec-Fahrerin überquerte zeitgleich, ebenfalls bei Grünlicht anzeigender Lichtzeichenanlage, die Stedinger Straße. Der Fahrer des BMW übersah im weiteren Verlauf die Fahrerin des Pedelec, sodass es zu einem Zusammenstoß der Fahrzeuge kam. Die 68-Jährige stürzte und verletzte sich schwer. Sie wurde in ein Krankenhaus eingeliefert. Eine Lebensgefahr bestehe nach ersten Erkenntnissen nicht.

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